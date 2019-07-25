Нью-Йорк, США, 25 июля 2019, 15:41 — REGNUM
Действие фантастического сериала «Хранители» от HBO развернется в современном мире, но с альтернативной историей развития. Шоураннер проекта Дэймон Линделоф рассказал об особенностях проекта на встрече с Ассоциацией телевизионных критиков, сообщило издание Collider 24 июля.
История будет развиваться в 2019 году, когда, по сюжету, у власти в США в течение нескольких десятилетий будет находиться президент Роберт Редфорд. Таким образом разработчики сериала покажут, что случится со страной, если один человек слишком долго будет находиться на посту президента. В сложившемся обществе будет запрещен интернет и социальные сети, и появится радикальный правый культ Роршаха, раскалывающий социум на два противостоящих друг другу лагеря.
Линделоф отметил, что сериал не будет похож на другие проекты о супергероях, и что автор комиксов (по мотивам которых снимается шоу) Алан Мур не в восторге от идеи экранизации его работы.
Первый тизер сериала «Хранители» был опубликован в октябре 2018 года, а запуск шоу намечен на октябрь 2019 года.
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