Новый Орлеан, США, , 14:35 — REGNUM

DJ Khaled (Халед бен Абдул Халид) будет первым резидентом в истории Apple Music. Он будет отвечать за формирование плейлистов музыкального сервиса. Об этом диджей написал 24 июля на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B0TkfU9hkjX/

Мужчина отметил, что, таким образом, ему выпала возможность предъявить миру новых творческих личностей. Диджей также опубликовал видео, в котором он говорит, что находится на работе и позирует со значком Apple.

Читайте также: Эксперт объяснила, зачем молодёжь добавляет себе седину и морщины в FaceApp

DJ Khaled выпустил свой первый альбом в 2006 году, релиз его последней пластинки Grateful состоялся в 2017 году. В 2008 году он был удостоен премии Ozone Awards в номинации DJ года.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский музыкальный сервис Boom набрал уже более 2,5 млн подписчиков