Лос-Анджелес, США, , 14:45 — REGNUM

В сети появились первые неудачные дубли со съемок блокбастера Marvel «Мстители: Финал». Их опубликовало издание Entertainment Weekly 24 июля.

В коротком ролике можно увидеть смешные события, происходящие с актерами в момент съемок фильма. Например, Крис Хэмсворт в образе бога грома Тора не может поймать свой молот, Джереми Реннер (Соколиный глаз) подмигивает Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) в драматичный момент, Бри Ларсон (Капитан Марвел) спрашивает, выглядит ли она «круто» в полете, а Роберт Дауни — младший (Железный человек) не может совладать с багажником автомобиля.

Элизабет Олсен (Алая ведьма) падает вместо торжественной походки, а Крис Эванс (Капитан Америка) показывает, что у него все отлично, подняв большой палец вверх после ожесточенного боя.

Блокбастер «Мстители: Финал» от Marvel Studios вышел в апреле 2019 года и стал самым кассовым фильмом в истории кинематографа, обогнав «Аватар» Джеймса Кэмерона с суммой сборов в $2,79 млрд.

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