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Актер дубляжа Всеволод Кузнецов, озвучивающий ведьмака Геральта из Ривии в серии компьютерных игр «The Witcher», не был приглашен для озвучивания того же персонажа в будущем сериале «Ведьмак» от Netflix. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 24 июля.

С Кузнецовым, по его словам, никто не связывался с приглашениями на кастинг. Однако сам он, по его словам, выпрашивать роль не намерен, потому что «это не в характере Геральта». При этом актер не расстраивается, считая, что в мире может быть несколько интерпретаций этого героя, и если кто-то другой возьмется за роль ведьмака, Кузнецов будет не против. Он добавил, что фанаты часто спрашивают его о возможном сотрудничестве с сериалом Netflix.

«Ведьмак» — будущий фэнтези-сериал, основанный на одноименном книжном цикле польского писателя Анджея Сапковского. В первом сезоне шоу будет 8 серий. Проект запустится на потоковой платформе Netflix 20 декабря 2019 года. Роль главного героя исполнит Генри Кавилл («Супермен»).

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