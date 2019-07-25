Пекин, , 12:43 — REGNUM

Китай усилит защиту и применение культурных реликвий революционных времен, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Основываясь на списках мест, имеющих революционную культурную значимость, китайские власти сформулируют план действий по защите культурных реликвий с особенностями для регионов страны провинциального и городского уровня во второй половине 2019 года, сообщил глава Национальной администрации культурного наследия Лю Юйчжу.

В марте 2019 года власти Китая опубликовали первый список из 15 мест революционной культурной значимости, находящихся под защитой государства. В дальнейшем будет налаживаться работа по их защите.

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