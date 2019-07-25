Тара, Омская область, , 12:22 — REGNUM

С 25 по 28 июля в городе Тара Омской области будет проходить юбилейный XV Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поет село родное». Об этом сообщается на сайте учредителя фестиваля — Министерства культуры России.

Форум собирает лучшие певческие коллективы — лауреатов региональных смотров. Среди участников ансамбль песни и танца «Ярууна», семейный ансамбль Черепановых из Бурятии, хор русской песни «Сибирское раздолье» из Новосибирской области, вокальный ансамбль «Родные напевы» из Иркутской области, ансамбль «Росиночка» из Свердловской области, а также творческие коллективы из Омской области.

Торжественное открытие фестиваля-конкурса и первые конкурсные прослушивания пройдут в Тарском культурно-досуговом центре «Север» 25 июля. Церемония награждения и заключительный гала-концерт участников фестиваля-конкурса состоятся 27 июля на центральной площади города Тары.