Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM

Свердловские депутаты предложили в 2019 году создать организационный комитет по проведению приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Законодательного собрания.

Предложения были высказаны на совещании спикера свердловского парламента Людмилы Бабушкиной с председателями комитетов Заксобрания. Они будут направлены главе региона Евгению Куйвашеву.

В частности предложено обязать создаваемую комиссию рассмотреть и уточнить сметные расчеты по финансированию работ связанных с уходом за воинскими захоронениями, а также рассмотреть предложения депутатов по социальной поддержке ветеранов.

По мнению парламентариев, важно решить вопросы финансирования праздничных мероприятий до начала обсуждения бюджета Свердловской области на 2020 год.

Отметим, что Людмила Бабушкина также поручила председателям комитетов Законодательного собрания Свердловской области сформулировать и представить свои предложения в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые будут направлены главам муниципалитетов и в региональное правительство.