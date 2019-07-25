Бербанк, США, , 12:11 — REGNUM

Стриминговый сервис Hulu запустил производство фантастического сериала по мотивам книги Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». О новинке сообщает издание Deadline 24 июля.

Должность шоураннера разделили между собой Картлон Кьюз («Остаться в живых») и Джейсон Фьюкс («Чудо-женщина»). Производством займется компания ABC Signature — подразделение студии ABC. Сейчас Фьюкс пишет сценарий к пилотному эпизоду сериала. Об актерском составе и количестве эпизодов данных еще нет.

Права на экранизацию книги «Автостопом по галактике» ранее принадлежали компании Disney, которая в 2005 году выпустила одноименный фильм с участием Мартина Фримана и Алана Рикмана. По сюжету, космический путешественник Артур Дент выжил после нападения на Землю вражеской расы инопланетян.

Дуглас Адамс написал серию из пяти книг, первая из которых была издана в 1979 году. История была переведена на 30 языков мира и стала культовой для поклонников научной фантастики.

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