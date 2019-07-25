Сыктывкар, , 11:53 — REGNUM

С 24 июля по 15 сентября в Сыктывкаре будет проходить Первая биеннале современного искусства «Арт-коллаборации. Синтез искусств». Познакомиться с различными актуальными художественными направлениями можно на семи выставочных площадках — в Национальной галерее Республики Коми, в Доме дружбы народов, в ТРЦ «Парма», в Центре культурных инициатив «Югор», в Центре народного творчества и повышения квалификации, в городской картинной галерее «Пейзажи Севера» и в Эжвинской детской художественной школе. Об этом сообщает информационно агентство Комиинформ.

Свои работы представляют более 150 художников из Великого Новгорода, Карелии, Кирова, Коми, Мурманска, Череповца, Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь можно увидеть не только интересные живописные полотна, но и видео-арт и инсталляции, и граффити.

В рамках первой биеннале пройдет III живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада России» в Воркуте, а также культурно-просветительская акция «Темные аллеи».