Лондон, , 11:13 — REGNUM

В будущем фэнтези-сериале «Темные начала» от HBO будет 16 эпизодов. Съемочная группа проекта рассказала о шоу в рамках своего пресс-турне, сообщило издание Deadline 24 июля.

Исполнительный продюсер Джейн Трантер объяснила: решение снять 16 эпизодов сразу было вызвано тем, что главным героям книги (и сериала) всего 12 лет. Актеры быстро меняются и растут в этом возрасте, а события двух сезонов (в каждом из которых будет по восемь серий) происходят без остановки. Им хотелось показать взросление Лиры Белаквы (Дафни Кин) и мальчика по имени Уилл (Амир Уилсон), с которым она знакомится по ходу истории. При этом Трантер надеется, что им удастся продлить сериал на третий сезон.

Сериал «Темные начала» будет основан на одноименной трилогии британского писателя Филипа Пулмана. Каждый сезон будет отвечать за одну книгу цикла — «Северное сияние», «Чудесный нож» и «Янтарный телескоп».

Сценарист сериала Джек Торн признался, что для первого эпизода набросал более 40 черновиков, потому что творчество Филипа Пулмана слишком многогранное и неоднозначное.

«Это очень сложное шоу, но великолепное». Джек Торн

Ранее в середине июля был опубликован первый трейлер шоу. Джеймс Макэвой сыграет аристократа лорда Азриэла, а Рут Уилсон — опекуншу Лиры, миссис Колтер. Выход шоу запланирован на конец 2019 года.

Читайте также: Медведь, компас и девочка: какими будут «Темные начала» от HBO?

Читайте ранее в этом сюжете: HBO: съемки пилота приквела «Игры престолов» завершены. Что дальше?