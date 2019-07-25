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25 июля в Музее Победы открывается экспозиция «Огненный таран», посвященная знаменитому подвигу летчика, капитана Николая Гастелло в первые дни войны. Она будет проходить в рамках проекта «Война: день за днем». Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры.

26 июня 1941 года Николай Гастелло вместе с экипажем самолета ДБ-3Ф (Ил-4) вылетел на бомбардировку немецкой танковой колонны возле поселка Радошковичи в Белоруссии. После выполнения задания самолет был подбит. Вражеский снаряд повредил топливный бак, что вызвало пожар на борту, и командир направил горящую машину на механизированную колонну врага. 26 июля 1941 года Николаю Гастелло было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

На выставке посетители увидят раритеты из фондов Музея Победы — медаль «Золотая Звезда», фотографии Николая Гастелло и его семьи, наградной лист с описанием подвига, модель бомбардировщика ДБ-3Ф (Ил-4), брошюра «Капитан Гастелло», написанная в 1941 году его родными, ноты и

В основе выставочного проекта «Война: день за днем» — письма, газетные статьи, фотографии и личные вещи, переданные в фондовую коллекцию Музея Победы ветеранами, родными и близкими участников Великой Отечественной войны.