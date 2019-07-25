Москва, , 10:17 — REGNUM

25, 26 и 27 июля на Исторической сцене Большого театра Санкт-Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана покажет на Исторической сцене Большого театра спектакль «Эффект Пигмалиона».

Джеймс Хэйллар. В театре

Как всегда, выдающийся российский хореограф Борис Эйфман представит свое видение знаменитой притчи о скульпторе, влюбившегося в свое творение, и тем более популярной пьесы Бернарда Шоу. Это философская притча о том, что благодаря таланту, труду и колоссальному упорству можно достичь вершин. Сам Борис Эйфман на официальном сайте Большого театра так охарактеризовал свою работу: «Мы не знаем своих подлинных возможностей. Ведь человеческая природа бесконечно загадочна. Это сфера неисчерпаемых открытий. В каждом из нас заложена творческая энергия, наделяющая личность способностью к саморазвитию. Впрочем, чтобы изменить себя, человеку нередко нужен тот, кто готов пробудить в нем дремлющий потенциал. И, влияя на других, такие ваятели чужих судеб сами проходят через метаморфозы. Балет «Эффект Пигмалиона» — хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни».История создание из неотесанной девушки-дикарки блестящей танцовщицы, проходит под музыку «короля вальса» Иоганна Штрауса-сына.

В главных партияхОлег Габышев, Любовь Андреева, Алина Петровская, Дмитрий Фишер, Лилия Лищук, Игорь Субботин.

Московская премьера состоится в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

Мировая премьера балета «Эффект Пигмалиона» состоялась 6 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге.