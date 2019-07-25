Берлин, , 10:39 — REGNUM

В ранний доступ вышла тактическая ролевая компьютерная игра Iratus: Lord of the Dead. Трейлер игры был опубликован на официальном YouTube-канале издательства 24 июля.

Игра Iratus: Lord of the Dead

Производством игры занимались отечественная студия Unfrozen и немецкий издатель Daedalic Entertainment. Игра относится к жанру «темное фэнтези»: главный герой — некромант, озвучивает которого известный российский актер дубляжа и писатель Дмитрий Пучков (более известный как Гоблин). В зарубежной озвучке роль некроманта исполнил актер Стефан Уэйт (Blood).

Игроки собирают армию нежити, чтобы помочь темному волшебнику Иратусу сбежать из подземной тюрьмы и захватить мир. Уничтожая своих врагов, некромант создает монстров-приспешников. Гномы, наемники и шахтеры пытаются помешать планам геймеров. Необходимо улучшать своего персонажа, выбирая одну из четырех линий развития — алхимию, магию, гнев или разрушение.

О разработке игры стало известно весной 2018 года, когда ее создатели открыли кампанию по сбору средств на платформе Kickstarter. Она завершилась в июне 2018 года с результатом в $20 тыс.

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