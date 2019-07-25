Лос-Анджелес, США, , 10:04 — REGNUM

Завершены съемки пилотного эпизода сериала-приквела «Игры престолов». Об этом 24 июля сообщил портал The A.V. Club.

Об этом событии журналистам во время летнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков рассказал программный директор телеканала HBO Кейси Блойс. Он также сообщил, что в 2020 году компания начнет снимать продолжение «Мира Дикого запада», а в уже в 2019 году зрители смогут увидеть шоу «Хранители» (Watchmen).

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Напомним, в мае 2019 года стало известно рабочее название приквела «Игры престолов». Съемки сериала проходят под названием «Кровавая луна» (Bloodmoon).

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