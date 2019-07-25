Вашингтон, , 09:49 — REGNUM

Работа над сценарием фильма «Риддик 4: Фурия» завершена. Об этом проинформировал своих подписчиков в инстаграмме актер Вин Дизель.

Риддик Цитата из к/ф «Риддик». реж Дэвид Туи. 2013. США, Канада

Новый сценарий от Дэвида Туи был получен актером ко дню рождения, о чем он с восторгом заявил в комментарии к посту.

«Какой подарок на день рождения. Рад и благодарен!», — сообщил он.

Кроме этого, актер выложил в сеть фотографию первой страницы сценария, на которой размещен эпиграф: «Каждый хочет быть чудовищем до тех пор, пока не приходится делать то, что делают чудовища».

Подробности сюжета фантастического боевика пока не разглашаются. Не смотря на это, актер Вин Дизель, сыгравший во всех частях триллера о Риддике главного героя, сообщил, что в четвертой части будет идти речь о том, с чего началась история этого опасного преступника.

Напомним, что первый фильм о преступнике Риддике «Черная дыра» вышел на экраны в 2000 году. После выхода сиквела фильма «Хроники Риддика» в 2004 году вошло в употребление альтернативное название картины — «Хроники Риддика. Чёрная дыра».

В 2004 году состоялась премьера второго фильма «Хроники Риддика», а в 2013 году зрители увидели продолжение триллера «Риддик».