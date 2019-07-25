Москва, 25 июля 2019, 09:11 — REGNUM
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился на видеохостинге YouTube.
Ролик с анонсом фильма выложил на свой YouTube-канал актер Игорь Петренко, который принимает участие в съемках данного фильма. И хотя трейлер впоследствии был удален, он успел разойтись по сети.
Отечественный сериал «Чернобыль», производства компании Amalgama Studio, расскажет зрителям о хронологии событий аварии на Чернобыльской АЭС с апреля по декабрь 1986 года.
В главных ролях играют такие известные актеры, как Игорь Петренко, Дмитрий Ульянов, Елена Яковлева, Александр Ильин и другие.
Трансляция сериала будет проходить на канале НТВ.
Напомним, что в мае 2019 года вышел в прокат шестисерийный мини-сериал «Чернобыль» американской компании НВО, который сразу же обогнал по популярности «Игру престолов» и «Во все тяжкие».
Съемки российского сериала начались раньше, чем стало известно о начале работы американской компании над «Чернобылем».
Российский сериал «Чернобыль» уже называют «отечественным ответом» западному шоу.