Москва, , 09:11 — REGNUM

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился на видеохостинге YouTube.

Ролик с анонсом фильма выложил на свой YouTube-канал актер Игорь Петренко, который принимает участие в съемках данного фильма. И хотя трейлер впоследствии был удален, он успел разойтись по сети.

Отечественный сериал «Чернобыль», производства компании Amalgama Studio, расскажет зрителям о хронологии событий аварии на Чернобыльской АЭС с апреля по декабрь 1986 года.

В главных ролях играют такие известные актеры, как Игорь Петренко, Дмитрий Ульянов, Елена Яковлева, Александр Ильин и другие.

Трансляция сериала будет проходить на канале НТВ.

Напомним, что в мае 2019 года вышел в прокат шестисерийный мини-сериал «Чернобыль» американской компании НВО, который сразу же обогнал по популярности «Игру престолов» и «Во все тяжкие».

Съемки российского сериала начались раньше, чем стало известно о начале работы американской компании над «Чернобылем».

Российский сериал «Чернобыль» уже называют «отечественным ответом» западному шоу.