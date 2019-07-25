Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM

Попавший в центр скандала художник Покрас Лампас не желает предварительно согласовывать свои рисунки с РПЦ. Об этом деятель заявил «Моментам».

По словам художника, он просто не понимает, зачем нужно согласование с церковью. Автор допустил возможность диалога, если работа будет иметь резонанс — но это происходит уже после акта творения.

Лампас подчеркнул, что работа «Супрематический крест» не связана с религией, но имеет прямые параллели с супрематизмом Казимира Малевича. Если же кто-то увидел религиозный контекст в данном рисунке, то речь идёт лишь о индивидуальном восприятии того или иного человека, резюмировал автор.

Напомним, 25 июля в екатеринбургской епархии РПЦ предложили согласовывать с ними работы деятелей современного искусства. Идея возникла после того, как часть православной общественности возмутилась содержанием работы «Супрематический крест», являющейся частью фестиваля «Стенограффия».

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