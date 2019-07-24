Амстердам, , 20:23 — REGNUM

Нидерландский и голливудский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Рутгер Хауэр скончался на 76-м году жизни, передаёт 24 июля портал Variety.

По информации издания, актёр умер ещё 19 июля у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни. Сообщается, что агент актёра Стив Кенис подтвердил эту информацию, добавив, что похороны состоялись 24 июля.

Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года в небольшом нидерландском городе Брёкелене в актёрской семье. В 1962 году поступил в театральный институт в швейцарском Базеле.

Первая популярность в кино пришла к Хауэру в 1969 году после участия в телесериале «Флорис» режиссёра Пола Верховена. С этого началось многолетнее сотрудничество Хауэра с Верховеном, которое принесло актёру мировое признание.

Свои наиболее известные роли Рутгер Хауэр сыграл в фильмах «Бегущий по лезвию», «Зов предков», «Слепая ярость», «Ночные ястребы» и других. В 1988 году актёр был награждён премией «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в фильме «Побег из Собибора».