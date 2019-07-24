Москва, , 16:49 — REGNUM

Президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников вошел в команду экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Совместно с другими членами экспертно-консультационного органа руководитель «Просвещения» займется оценкой поступающих в агентство проектов и инициатив. Эксперты оценивают этот факт как закономерный шаг, который, в первую очередь, позволит на федеральном уровне усовершенствовать качество экспертизы инициатив образовательной направленности.

Агентство стратегических инициатив было создано в 2011 году для продвижения и поддержки перспективных национальных проектов. Следуя заявленным целям, в 2019 году экспертный совет АСИ значительно обновил свою команду и привлек к работе профессионалов из разных отраслей экономики, эффективных управленцев нового поколения, представителей предпринимательского сообщества и СМИ. С момента основания агентства развитие образовательных проектов является одним из основных направлений его деятельности. Фактически, АСИ занимается синхронизацией частных инициатив и региональных мероприятий с национальными федеральными проектами в области образования и поддержки занятости.

Со своей стороны ГК «Просвещение» в последние годы, оставаясь крупнейшим издательством учебной литературы в стране, выступает в роли образовательного интегратора. Компания накопила большой экспертный опыт, который востребован в совете. В частности, отмечают в пресс-службе ГК, «Просвещение» последовательно занимается совершенствованием образовательных контента и технологий, подготовкой и повышением квалификации педагогического состава. Важнейшими направлениями деятельности являются создание единой образовательной цифровой среды, а также развитие и внедрение в школьную практику системы профориентации с учетом потребностей региональных рынков труда. Группа также создает алгоритмы измерения образовательных результатов и внедряет механизмы государственно-частного партнерства для финансировании строительства новых школ и реконструкции детских лагерей отдыха.

ГК «Просвещение» и АСИ активно сотрудничают с 2017 года, после того как подписали соглашение о совместном развитии методик, технологий и проектов, направленных на развитие у школьников «навыков XXI века», отвечающих требованиям современной экономики. В фокусе совместной деятельности организаций разработка контента для перспективных образовательных модулей. Работа президента ГК «Просвещение» в экспертном совете АСИ, как предполагают аналитики, выведет сотрудничество организаций на новый уровень и будет способствовать еще более плодотворному обмену опытом между ними с целью развития российского образования.