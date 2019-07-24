Чебоксары, , 15:35 — REGNUM

В Чебоксарах объединяют два профессиональных образовательных учреждения — машиностроительный техникум и электромеханический колледж. Последний функционирует в форме межрегионального центра компетенций и «поглотит» техникум. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 24 июля, на заседании чувашского правительства.

В министерстве образования Чувашии ссылаются на продолжение оптимизации сети профессиональных образовательных организаций республики. В результате к электромеханическому колледжу присоединят Чебоксарский машиностроительный техникум, в том числе имущественный комплекс. Из образовательного процесса будет исключена подготовка специалистов среднего звена по восьми программам, которые дублируют имеющиеся в колледже, в числе которых — компьютерное программирование, информационные системы, техническая эксплуатация электрооборудования, технология машиностроения и металлообрабатывающего производства, монтаж радиоэлектронной аппаратуры.

«Одновременно расширяются возможности подготовки кадров для организаций электротехнической и энергетической отраслей на освободившихся площадях электромеханического колледжа», — говорят чиновники.

Преподавателей планируется перевести в Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий и Чебоксарский экономико-технологический колледж. Также под сокращение попадут 11 работников административно-управленческого персонала и служащие.

Ранее в министерстве образования ссылались на прогноз баланса трудовых ресурсов Чувашии на 2019−2021 годы, согласно которому в среднесрочной перспективе «наблюдается незначительное сокращение потребности в рабочих и специалистах».

Напомним, электромеханический колледж с 2011 года является межрегиональным отраслевым ресурсным центром подготовки и переподготовки рабочих и специалистов среднего звена в области энергетики. В 2016 году создан межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника».

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