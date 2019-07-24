Лондон, , 15:27 — REGNUM

Актер Бенедикт Камбербетч исполнит роль известного художника Луиса Уэйна в новом биографическом фильме режиссера Уилла Шарпа. О грядущей новинке сообщило издание Deadline 23 июля.

Производством картины займутся кинокомпании StudioCanal, SunnyMarch, Shoebox, Film4 и Amazon Studios. Исполнительными продюсерами назначены Гай Хили («Настоящая любовь») и Адам Экленд (сериал «Патрик Мелроуз»). Интересно, что Кэмбербетч уже снимался в сериале Экленда в главной роли. Сценаристом картины, наряду с Шарпом, станет Саймон Стефенсон («Приключения Паддингтона 2»).

Вместе с Кэмбербетчем в фильме снимется актриса Клэр Фой («Корона»). Актерский дуэт ранее уже снимался в британской драме 2011 года «Вредители». Съемки «Луис Уэйн» начнутся 10 августа 2019 года в Лондоне.

Луис Уэйн — художник (годы жизни — 1860−1939), прославившийся своими картинами, на которых изображены антропоморфные кошки с большими глазами. Существует мнение, что художник страдал от психического расстройства.

Кэмбербетч признался, что он взволнован перспективой сыграть смелого художника. Для него история Уэйна рассказывает о стойкости, творчестве и силе любви людей искусства.

Ранее стало известно, что Бенедикт Кэмбербетч снимется в будущем фильме Marvel «Доктор Стрэндж 2: В безумной мультивселенной». Он снова исполнит роль волшебника, способного изменять время и пространство.

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