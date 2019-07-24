Чебоксары, , 14:32 — REGNUM

Для музея Василия Чапаева в Чебоксарах разработают проект обновлённой экспозиции и посчитают затраты. Будут использованы не только имеющиеся архивные материалы, но и современные выставочные и информационные технологии. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает Чувашский национальный музей. Речь идёт об услугах по разработке рабочего проекта экспозиции музея В. И. Чапаева и сметной документации, проекта инженерных систем с рабочими чертежами. Планируется создать выставочные залы «Чапаев как историческая личность», «Образ Чапаева в искусстве». Основной данных работ должна стать «научная концепция реэкспозиции музея В. И. Чапаева», при разработке должны учитываться особенности подсветки декораций, места и способы размещения аудиовизуальных и технических средств, мультимедийной аппаратуры, сценарии их использования.

«Проект должен учитывать тот факт, что экспозиция должна быть построена с использованием современных выставочных и информационных технологий, с учётом новейшей практики экспонирования плоскостных и объемных объектов, а также особенности их восприятия представителями разных категорий посетителей.

Техническое и художественное решение экспозиции в целом должны предусматривать возможности для посещения и работы с экспозицией самостоятельных индивидуальных посетителей разных возрастов, включая семейные группы, организованные группы с экскурсоводом и реализацию образовательных проектов для групп до 20 человек одновременно», — говорится в техническом задании.

Начальная цена контракта составила 698 400 рублей. Средства выделяются из республиканского бюджета за счёт целевой субсидии.

В документе отмечается, что цель реэкспозиции — показать личность Василия Чапаева «через призму эпохи Первой мировой и Гражданской войн, познакомить посетителя с его наследием, сподвижниками и созданными им воинскими частями».

Отметим, музей В. И. Чапаева является филиалом Чувашского национального музея и был открыт 9 мая 1974 года. В 1986 году рядом с музеем восстановлен мемориальный дом Чапаевых: в нём 9 февраля 1887 года родился будущий полководец. В настоящее время в музейный комплекс входят сквер Чапаева, здание музея В. И. Чапаева, мемориальный дом Чапаевых, памятник В. И. Чапаеву, мемориальная стена с барельефами Дмитрия Фурманова, Михаила Фрунзе, Михаила Тухачевского, Валериана Куйбышева и Ивана Кутякова.

Экспозиция музея знакомит посетителей с жизнью и деятельностью легендарного комдива, рассказывает об учебе Василия Чапаева в Академии Генштаба, участии в войнах, установлении Советской власти, боях против Колчака, наградах.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что потомков Василия Чапаева возмутил проект реконструкции музея Чапаева, который комиссия Чувашского национального музея признала победителем конкурса. Возмущение вызвали анекдоты двусмысленного содержания, комиксы и компьютерные игры, которые, по мнению потомков комдива, порочат честь Чапаева и его бойцов.

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