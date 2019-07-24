Екатеринбург, , 14:00 — REGNUM

В Свердловской области ежегодная акция «Ночь кино» пройдёт на 102 площадках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Представления и бесплатные показы российских фильмов пройдут в Домах и Дворцах культуры, библиотеках, кинозалах и клубах. Помимо демонстрации кино на площадках будут проводиться конкурсы и интерактивные программы.

Отметим, что впервые акция «Ночь кино» прошла в Свердловской области на 82 площадках.

Напомним, что организованная Минкультом и Фондом кино ежегодная всероссийская акция для кинолюбителей проводится в четвёртый раз. В Свердловской области в 2018 году на просмотрах фильмов в рамках акции «Ночь кино» побывали 26,5 тысяч зрителей.