Москва, , 12:39 — REGNUM

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр Цой пошутил по поводу исполнения песни «Группа крови» на концерте Metallica в Москве. Об этом сообщает издание StarHit.

Цой рассказал, что посмотрел немало роликов с концертов, даже видел снимок, где текст песни написан английскими буквами.

«Мне понравилось, как мой друг Юрий Каспарян (гитарист группы «Кино») обозвал Metallica пэтэушниками, ведь в его молодости все записывали английские тексты русскими буквами и коряво исполняли, а тут получилось наоборот», — цитирует издание слова Цоя-младшего.

Также Александр Цой отметил, что это не первое исполнение хитов «Кино» известными коллективами.

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