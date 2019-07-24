Москва, 24 июля 2019, 12:39 — REGNUM
Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр Цой пошутил по поводу исполнения песни «Группа крови» на концерте Metallica в Москве. Об этом сообщает издание StarHit.
Цой рассказал, что посмотрел немало роликов с концертов, даже видел снимок, где текст песни написан английскими буквами.
«Мне понравилось, как мой друг Юрий Каспарян (гитарист группы «Кино») обозвал Metallica пэтэушниками, ведь в его молодости все записывали английские тексты русскими буквами и коряво исполняли, а тут получилось наоборот», — цитирует издание слова Цоя-младшего.
Также Александр Цой отметил, что это не первое исполнение хитов «Кино» известными коллективами.
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