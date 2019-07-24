Лондон, , 12:12 — REGNUM

Клип на песню «Богемская рапсодия» собрал 1 млрд просмотров на видеосервисе YouTube. В честь нового рекорда группа Queen совместно с аудиосервисом YouTube Music запустила творческий конкурс для своих поклонников. Об этом она сообщила 22 июля в официальном YouTube-блоге.

Это первый случай в истории сервиса, когда видео, снятое до 1990 года, набрало 1 млрд просмотров. Администрация YouTube поздравила музыкантов культовой рок-группы с достижением. Основатели группы, музыканты Брайан Мэй и Роджер Тейлор заявили, что они рады представить публике новую инициативу — праздничную кампанию «You Are The Champions», в рамках которой талантливые фанаты творчества Queen смогут принять участие в разработке трех новых клипов группы на популярные хиты.

Проект стартует в конце июля 2019 года. Поучаствовать в нем смогут музыканты, певцы, танцоры и дизайнеры. Для танцоров был специально снят хореографический мастер-класс по созданию собственной интерпретации клипа «Don't Stop Me Now» — в съемках урока принял участие актер Рами Малек, исполнивший главную роль в фильме «Богемская рапсодия» (2018).

Участники группы обращают внимание публики на то, что это — первая из праздничных инициатив, подготовленных для фанатов. Результаты конкурса с тремя новыми клипами будут опубликованы до конца 2019 года.

Песня «Богемская рапсодия» была написана и выпущена в виде музыкального клипа в 1975 году — во многом благодаря ей группа Queen стала известной. В мае 2019 года подсчет доходов группы показал, что ее участники стали богаче королевы Великобритании Елизаветы II.

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