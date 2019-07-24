Вашингтон, , 12:01 — REGNUM

Netflix анонсировал серию анимационных новинок для детей в возрасте от 2 до 6 лет. Среди будущих премьер — мультсериал франшизы «Как приручить дракона», сообщил портал ComicBook 23 июля.

Семь проектов скоро появится на потоковой платформе Netflix. По словам вице-президента отделения анимационных фильмов Мелиссы Кобб, платформа заинтересована в поиске новых интересных историй, способных помочь детям познакомиться с положительными героями, а родителям детей — найти подходящее развлечение для ребенка в любое время. Все указанные шоу появятся на сервисе в течение ближайших двух лет.

Среди новинок — анимационный сериал Dragons Rescue Riders, являющийся частью франшизы «Как приручить дракона». Близнецы Дак и Лейла были воспитаны драконьей стаей и научились понимать драконий язык. Вместе со своими условными родственниками дети спасают других драконов и помогают развивать город, в котором живут.

В мультсериале Hello Ninja друзья Уэсли и Джордж умеют перемещаться в волшебный мир ниндзя — для этого нужно сложить ладони, поклониться своему отражению и сказать «привет, ниндзя!».

Анимационная серия StarBeam расскажет историю школьницы Зои, которая может превращаться в прекрасную и сильную супергероиню, способную сражаться с опасными угрозами.

Мультсериал Go, Dog. Go! покажет зрителям приключения молодого щенка Тэга Баркера в необычном городе собак Поустоне.

Серия мультфильмов What-To-Doodles будет посвящена различным современным социальным событиям и явлениям, она покажет юной публике как следует поступать правильно в непредвиденных ситуациях.

В анимационном сериале Izzy Bee's Koala World дети узнают об одиннадцатилетней девочке Иззи Би, которая живет с родителями в Австралии и спасает коал, а развлекательное шоу Emily's Wonder Lab познакомит зрителей с экспериментами и опытами во многих научных сферах.

Ранее потоковая платформа Netflix представила трейлер своего будущего фентези-сериала «Ведьмак», премьера которого состоится в декабре 2019 года.

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