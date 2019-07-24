Самара, , 10:10 — REGNUM

В Самарской области на Мастрюковских озёрах открылся молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2019». В этом году поступили заявки от 13 тыс. человек, по итогам рассмотрения которых одобрены проекты свыше 2 тыс. участников из России и стран СНГ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

Молодежный форум был «перезагружен» и стал называться «iВолга 2.0». К примеру, в тренинговые программы включены аспекты национальных проектов, благодаря чему участники форума смогут познакомиться с ключевыми положениями и предложить идеи по их развитию. Ещё одним нововведением является смена «Агрополис», посвящённая сельскому хозяйству и фермерству.

В полпредстве отмечают, что программа сформирована «максимально насыщенной и интересной с учётом существующих молодежных трендов». Всего работает десять смен, которые отражают основные направления государственной молодежной политики — в частности, научное, аграрное, спортивное, информационное, предпринимательское, культурное.

В рамках форума также организованы фестивали и конкурсы, профориентационная программа. Кроме того, создана международная смена, куда вошли делегаты из десяти стран СНГ. Традиционно будет организован инклюзивный городок: н, а «iВолгу 2.0» приехали люди с ограничениями по здоровью из 17 регионов страны.

Всего в этом году заявки для участия поступили от 13 тыс. человек, из них отбор прошли 2 тыс. человек. Они будут бороться за гранты на реализацию своих проектов, размер поддержки составит от 150 до 300 тыс. рублей при общем призовом фонде в сумме 10 млн рублей. Итоги будут названы 30 июля.