Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM

В РПЦ обсудили с деятелями современного искусства, как внедрить в Екатеринбург образы и символы Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии церкви.

Представители фестиваля современного искусства «Стенограффия» войдут в специальный оргкомитет «по Екатерининской айдентике» (фирменному стилю — прим. ИА REGNUM ).

На предварительной встрече с представителями фестиваля удалось обсудить, как использовать православную символику и образы при продвижении «екатерининского» стиля.

Напомним, ранее протоиерей екатеринбургской епархии РПЦ Максим Миняйло призвал деятелей искусства согласовывать «на берегу» свои работы с церковью, если в них используются христианские образы. Это, считает Миняйло, поможет избежать встречного недовольства православной общественности.

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