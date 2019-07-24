Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM

Деятелям искусства следует «обсуждать на берегу» возможное использование христианских символов в своих работах. Об этом заявил протоиерей Максим Миняйло, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе екатеринбургской епархии церкви.

Илья Григорьевич Чашник. Супрематический крест. 1923

Миняйло обратил внимание на ситуацию, развернувшуюся вокруг работы «Супрематический крест», который возмутил некоторых православных активистов.

По мнению священника, инцидента удалось бы избежать, если бы с епархией проконсультировались авторы работы ещё на этапе проработке идеи, «на берегу».

Напомним, после негативного приёма работы «Супрематический крест» РПЦ предложили внедрить своего человека в оргкомиссию фестиваля «Стенограффия». Примет ли церковь приглашение, пока неизвестно.

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