Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM

В оргкомиссию фестиваля современного искусства «Стенограффия» могут внедрить представителя РПЦ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Инициативу выдвинул создатель «Стенограффии» Евгений Фатеев. Специалист признал, что для всей комиссии крайне важны мнение РПЦ и «истинные ценности». «Стенограффия» движется «дорогой добра», заверил Фатеев.

Пока неизвестно, примет ли церковь предложение организаторов фестиваля.

Напомним, ранее против одной из работ фестиваля, «Супрематического креста», выступила православная активистка Оксана Иванова. Иванова известна в городе как представитель радикального крыла РПЦ в Екатеринбурге.

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