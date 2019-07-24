Москва, , 08:56 — REGNUM

Министерство культуры объявляет конкурс концепций развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова». Такая информация размещена на официальном портале ведомства. Знаменитый «родоначальник» театральных представлений нуждается в преобразовании: так решили чиновники министерства. Стоит заметить, что с этим учреждением культуры в последнее время связано несколько неординарных событий. Так его хотели объединить с Александринским театром в Санкт-Петербурге и это вызвало ряд неоднозначных реакций в театральной среде — категорически против высказался Союз театральных деятелей во главе с Александром Калягиным, так и в обществе. Недавно прошла информация о том, что министерство ведет переговоры с режиссером Сергеем Пуспекалисом: ему вроде предлагают должность художественного руководителя театра. Сейчас выбран кране демократичный вариант — конкурс. То есть авторитетная комиссия рассмотрит проект реформирования и дальнейшего развития театра и выберет лучший. Пока не ясно, а будет ли представлен на конкурс проект слияния, или этот формат уже отправлен в утиль.

Театр драмы им. Ф. Волкова в Ярославле — один из самых прославленных в стране, особенно среди региональных учреждений. Он является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий «Золотая маска», премии Станиславского с формулировкой «За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России».

Ежегодно театр организует два форума: Международный Волковский фестиваль и молодежный фестиваль «Будущее театральной России» (показ лучших дипломных спектаклей театральных вузов страны). В Волковском театре действуют несколько площадок: Основная, Камерная и Средняя сцены, а также арт-кафе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 августа. Очный этап конкурса концепций развития театра состоится 16 августа 2019 года в Минкультуры России.