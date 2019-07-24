Железноводск, Ставропольский край, , 08:40 — REGNUM

До 28 июля в трех городах Кавказских Минеральных вод — Пятигорске, Железноводске и Кисловодске будет проходить Международный фестиваль народного творчества по произведениям Михаила Лермонтова «Парус судьбы». Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

В программе форума выступления народных коллективов Кавказа, музыкально-поэтический концерт, премьера документального фильма, спектакли, выставки и научная конференция. В фестивале примут участие как члены рода Лермонтовых из разных уголков России, так и представители шотландской ветви рода — Лермόнты.

24 июля запланировано проведение сразу нескольких заметных мероприятий — круглый стол «Международное сотрудничество в популяризации памятных лермонтовских мест», показ спектакля «Заступница» в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова, демонстрация фильма Максима Превезенцева «Шотландский ветер Лермонтова».

Завершится фестиваль торжественным вечером памяти Михаила Лермонтова.