Москва, 08:21 — REGNUM

23 июля американская певица, обладательница многочисленных премий Грэмми Кристина Агилера дала сольный концерт на Малой арене стадиона «ВТБ-Арена». Знаменитая дива уже выступила в Санкт-Петербурге, где правда неудачно оступилась и повредила ногу. Впрочем, она не стала ничего менять нив программе выступлений, ни в сложных и красивых декорациях, и порадовала московскую публику исполнением своих хитов. Прозвучали композиции Genie In A Bottle, Dirrty, Lady Marmalade, Ain't No Other Man, Candyman, Maria и другие. Под знаменитую песню Let There Be Love на сцену вышла четырехлетняя дочь певицы Саммер

Как всегда, выступление певицы стала красочным шоу со сменой декораций, зажигательными танцами, эффектом переодевания в красочные костюмы и, конечно, запоминающимися песнями в исполнении блестящей артистки.