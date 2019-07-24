Берлин, , 08:10 — REGNUM

В Германии на DVD выходит российский фильм режиссера Алексея Козлова «Спасти Ленинград», в немецком дубляже получивший название «Побег из Ленинграда» («Flucht aus Leningrad»). Немецкий канал n-tv дает однозначно положительный отзыв об этой картине, называя ее «Голливудом, сделанном в России».

После пересказа сюжета рецензент n-tv Томас Бадтке отмечает, что в этом фильме есть всё, что должно быть в хорошей картине: и драма, и любовь, и боевые сцены, и маленькие истории. «История очаровывает уже через несколько минут», и зрителю хочется узнать, что случилось с героями, пишет автор.

В боевых сценах зрителю кажется, что он является участником событий. «Невольно хочется пригнуться, когда немецкие автоматы открывают огонь и начинают свою кровавую работу», пишет рецензент.

«В конце этого интенсивного, визуально ошеломляющего и волнующего произведения зритель лишь задается вопросом: почему нет больше таких фильмов? Почему это всегда Голливуд должен инсценировать героические эпопеи? (…) С российской стороны тоже есть потрясающие истории, которые нужно рассказать. «Побег из Ленинграда» дает впечатляющие доказательства этого», — заключает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм Алексея Козлова вышел в прокат в России в конце января 2019 года. Его создание приурочено к 75-летию освобождения Ленинграда. В основе сюжета лежат события одного сентябрьского дня 1941 года, когда баржа с людьми попала под обстрел немецкой авиации на Ладоге.

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