Уфа, , 07:27 — REGNUM

В Башкирии утверждён план мероприятий по подготовке и празднованию в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он включает в себя девять разделов, из них наиболее крупным является проведение культурно-массовых мероприятий. Соответствующий документ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

План состоит из мероприятий, направленных на улучшение условий жизни инвалидов и участников войны, проведении серии различных мероприятий — в частности, культурных, памятно-мемориальных, спортивных, научных, образовательных, а также патриотической направленности. Кроме того, предусмотрено издание книжной и другой печатной продукции.

Отметим, что помощь в бытовом и социальном обслуживании ветеранов и инвалидов войны будет оказываться с участием волонтёров, а поздравления и памятные подарки получат не только ветераны, проживающие в Башкирии, но и уроженцы республики, живущие в Москве и Московской области. В числе культурных мероприятий запланировано проведение праздничного концерта мастеров искусств республики, международного фестиваля «Бессмертный оркестр», выставок, акций, а также различных конкурсов — среди дети-инвалидов, музейщиков, школьников, чтецов, молодых исполнителей патриотической песни,

Власти отмечают, что средства предусмотрены в республиканском бюджете, также финансирование будет осуществлять за счёт внебюджетных источников. Какова сумма расходов, не сообщается.