Екатеринбург, , 05:59 — REGNUM

В центре Екатеринбурга на месте бывшего завода-крепости во время раскопок найдено порядка 80 экземпляров керамической посуды и металлических кованых предметов XVIII века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Также найдены фрагменты изделия из камня, глиняного изразца и слюдяных оконниц.

Раскопки проводились на участке по периметру улиц 8 марта, Воеводина, Малышева и проспекта Ленина. Согласно опубликованному приказу данная территория включена в реестр объектов культурного наследия.

Напомним, что внесённые в единый реестр объектов культурного наследия объекты подлежат государственной охране.