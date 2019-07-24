Енисейск, Красноярский край, , 05:49 — REGNUM

В Енисейске 9−10 августа пройдут юбилейные мероприятия в честь 400-летия города. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры Красноярского края.

По словам зампредседателя правительства края Алексея Подкорытова, в ходе подготовки к юбилею особое внимание уделялось воссозданию исторического архитектурного облика центра города. На государственной охране в Енисейске находятся 97 объектов культурного наследия. На сегодняшний день отреставрирован и восстановлен 21 объект культурного наследия, ещё два находятся в работе. Кроме того, в Енисейске проводилась реконструкция транспортных магистралей, благоустроены набережная и девять дворов.

Министр культуры края Аркадий Зинов рассказал, что главной сюжетной линией праздничной программы станут «страницы 400-летней истории первого города на Енисее». В городе пройдут концерты, световые вечерние представления, будут организованы выставочные экспозиции. Центральным событием станет концерт на главной сцене.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Заксобрании Красноярского края проинформировали о том, что на подготовку старейшего города Красноярского края — Енисейска — к 400-летнему юбилею выделяется порядка 3 миллиардов рублей.

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