Чэнду, Китай, , 18:35 — REGNUM

Между Китаем и Италией подписано соглашение о совместной охране комплекса исторических руин возрастом в 2 тысячи лет в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань, сообщает 23 июля Синьхуа.

Соглашение подписали Сычуаньское управление культурных реликвий и Национальный археологический музей Неаполя. Руины, получившие название «Ворота Дунхуа», были открыты в 2013 году и состоят из трёх частей, включая жилую зону, дворец династии Мин (1384−1644 гг.), а также исторический бассейн и сад.

Согласно документу, стороны сформируют экспертную группу для надзора за охраной комплекса.