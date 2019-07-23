Тамбов, , 18:18 — REGNUM

Тамбовская область получит федеральную поддержку по девяти направлениям нацпроекта «Образование», сообщили ИА REGNUM областном управлении информационной политики. Все тамбовские заявки успешно прошли конкурсный отбор Минпросвещения.

На днях в Министерстве просвещения РФ подвели итоги конкурсного отбора на предоставление в 2020—2022 годах субсидий из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование». Все девять заявок Тамбовской области, поданных на конкурс, успешно прошли отбор на получение федеральной поддержки.

Ранее глава администрации Тамбовской области Александр Никитин потребовал активно включиться в работу по реализации нацпроектов по всем направлениям. И сфера образования с этим поручением успешно справилась. Конкурсный отбор проходил в рамках пяти федеральных проектов национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы».

В 2020—2021 годах в рамках федерального проекта «Современная школа» будет продолжена поддержка организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья. В управлении образования и науки области подчеркнули: по проекту обновится оборудование мастерских и учебных кабинетов, будут закуплены новейшие диагностические комплексы и дидактические средства. К 2021 году в сельских школах и малых городах планируется создать 112 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

По федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» приоритетными направлениями на ближайшие три года являются создание стационарного детского технопарка «Кванториум» и двух мобильных технопарков. Это позволит создать на Тамбовщине новые современные места в сфере дополнительного образования, а также оказать серьёзную поддержку талантливой молодежи.

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» предполагается создание двух новых структур — двух Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства квалификаций педагогов. Основные цели деятельности центров — создание условий для непрерывной актуализации и расширения профессиональных знаний в течение всей профессиональной карьеры педагогических работников.

По итогам конкурсного отбора федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 135 образовательных организациях будут внедрены новейшие цифровые образовательные ресурсы: онлайн-обучение, электронный документооборот и другое. Кроме того, на федеральном уровне поддержано создание трёх Центров цифрового образования «IT-куб». Они станут инновационными образовательными площадками, где школьники смогут осваивать востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную реальность.

По федеральному проекту «Молодые профессионалы» будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Эта площадка — агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс.

В управлении образования и науки области подчеркивают: все проекты планируется реализовать в период с 2020 по 2022 год. Конкретные суммы субсидий по каждому проекту будут обнародованы позднее.