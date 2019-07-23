Тюмень, , 17:36 — REGNUM

В Тюмени объект конструктивизма «Круглую баню» на ул. Ленина официально признали памятником архитектуры и внесли в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение появилось на сайте комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области 23 июля 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее «Круглую баню» городские власти намеревались снести под автомобильную стоянку, сняв охранный статус исторического памятника. Но общественники Тюмени отстояли уникальное здание, а в областном комитете по охране и использованию объектов культурного наследия произошла смена сотрудников.

«Круглая баня» была построена в Тюмени в начале 1930-х годов. Проект здания создал советский архитектор, теоретик, идеолог и лидер ленинградского конструктивизма Александр Никольский. Тюменская «круглая баня» стала уменьшенным подобием оригинального проекта, возведенного в Ленинграде в 1927—1930 годах. Здание разработано с учётом сохранения теплового эффекта, для этого помещения располагались концентрически, кольцами: во внешнем кольце бани — раздевалки, в среднем — мыльные помещения, а во внутреннем — парилки.

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