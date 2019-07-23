Москва, , 16:40 — REGNUM

Юрий Лоза выразил недоумение по поводу всеобщего восторга от исполнения Metallica песни «Группа крови» рок-коллектива «Кино». Соответствующую публикацию автор и исполнитель разместил 23 июля Facebook-странице.

https://www.facebook.com/permalink.php

По мнению Лозы, музыканты из США исполнили известный прием, при этом не особо вдаваясь в смысл песни Виктора Цоя — они просто нашли несложную для исполнения популярную композицию. Певец отметил, что он не понимает, почему «все так перевозбудились».

«Если артисты хотят продемонстрировать уважение к публике, то ищут новое звучание, а текст учат наизусть», — написал Лоза, обратив внимание подписчиков на то, что «Группу крови» исполнил даже не солист Metallica Джеймс Хетфилд, а басист Роберт Трухильо, «у которого, скорее всего, зрение получше».

В итоге Лоза заявил, что Metallica продемонстрировала «типично кабацкий подход», в рамках которого музыканты «отстрелялись» и «забыли все как страшный сон».

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Напомним, во время концерта на стадионе «Лужники» группа Metallica сыграла песню Виктора Цоя «Группа крови». Впоследствии в сеть была выложена «шпаргалка» с текстом, которой Роберт Трухильо пользовался во время исполнения композиции.

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