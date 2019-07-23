Екатеринбург, , 16:37 — REGNUM

Проект 18-летней свердловчанки Екатерины Моргуновой, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне, смог победить в одной из номинаций молодёжного форума «Таврида 5.0» в Крыму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в с вердловском департаменте информационной политики.

Моругнова получит 300 тысяч рублей на свою инициативу — «Национальный проект #МузыкаВместе — песни Великой Победы». В его рамках предлагается организовать в 2020 году музыкальный марафон — сделать 10 современных видеоверсий популярных военных песен. Снимать клипы будут в 11 городах-героях. В съемках поучаствуют российские знаменитости, но в кадр попадут и простые жители вместе с малоизвестными музыкантами.

Ожидается, что первый видеоролик страна сможет увидеть 8 марта 2019 года.

Напомним, 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. Наименование приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

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