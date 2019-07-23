Лос-Анджелес, США, , 16:01 — REGNUM

Режиссер фильма «Оно» Андрес Мускетти рассказал в интервью журналистам о том, перезагрузку какого из старых фильмов ужасов он хотел бы снять. Об этом 23 июля сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1153568931698708480

Мускетти сделал это на мероприятии ScareDiego, в котором приняли участие члены съемочной группы фильма «Оно 2». Режиссер, отвечая на вопрос одного из фанатов, сказал, что ему хотелось бы поработать над созданием новой версии фильма «Вой» (The Howling, 1981). Он добавил, что современная аудитория может быть мало знакома с фильмами подобного жанра.

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Напомним, сюжет фильма «Вой» рассказывает о девушке, которая после встречи с маньяком-убийцей отправляется на реабилитацию в клинику. Там она сталкивается с оборотнями. Стоит отметить, что при бюджете $1 млн картина смогла собрать в США около $18 млн.

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