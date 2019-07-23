Сан-Диего, США, , 16:11 — REGNUM

Персонаж Робин из сериала «Очень странные дела» изначально не планировался как представитель ЛГБТ-сообщества. Об этом исполнительница роли Майя Хоук рассказала на фестивале Comic Con в Сан-Диего, сообщило издание Variety 22 июля.

Хоук играла в третьем сезоне шоу девушку по имени Робин Бакли, которая работала вместе со Стивом Харрингтоном (Джо Кири) в кафе-мороженом и успела подружиться с героем. В одной из сцен, когда у Стива возникает любовный интерес к Робин, та признается, что давно влюблена в девушку и ее не интересуют молодые люди. Это не мешает дружбе героев и они со Стивом вместе спасают мир от чудовищ из параллельного измерения.

Хоук призналась, что нетрадиционной сексуальной ориентацией ее героиню наделили только к четвертому эпизоду шоу — изначально вводить ЛГБТ-линию в сюжет не планировали. Однако создатели сериала хотели с помощью драматичной сцены, раскрывающей историю нетрадиционной любви, призвать сочувствие у публики к представителям секс-меньшинств. Актриса надеялась, что, вызвав у зрителей симпатию к своей героине, она покажет им, что можно положительно относиться к «девушкам, которые любят девушек» и «парням, которые любят парней».

При этом Хоук поблагодарила публику за теплый прием ее персонажа. Она добавила, что переживала из-за своего внедрения в уже устоявшийся актерский состав и не ожидала, что Робин понравится публике.

Третий сезон сериала «Очень странные дела» вышел в начале июля 2019 года на потоковой платформе Netflix. События шоу происходят в 1984 году: группа ученых пытается открыть портал в параллельный мир, в то время как юные школьники пытаются справиться с чудовищем, захватывающем сознание людей.

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