Лос-Анджелес, США, , 15:06 — REGNUM

Режиссер Джеймс Ганн подтвердил информацию о том, что четвертую часть «Тора» начнут снимать раньше продолжения «Стражей галактики». Об этом 22 июля сообщил портал Screen Rant.

Ганн сообщил об этом в беседе с одним из фанатов киновселенной Marvel в соцсети Instagram. Издание отмечает, что, к сожалению, лаконичный ответ режиссера не пролил свет на то, появится ли Тор в «Стражах галактики 3» или сами Стражи в новом фильме, посвященном богу грома.

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Напомним, 21 июля студия Marvel анонсировала пять своих будущих фильмов. Раньше всего фанаты киновселенной Marvel увидят кинокомикс «Черная вдова», главную роль в котором исполнит Скарлетт Йоханссон. Премьера фильма запланирована на 1 мая 2020 года.

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