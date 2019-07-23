Лос-Анджелес, США, , 15:25 — REGNUM

Пользователи социальной сети Twitter массово высмеивают логотип будущего сериала «Локи» от Marvel Studios. Карикатуры на лого и критические замечания начали появляться после анонса сериала на фестивале Comic Con в Сан-Диего (США) 21 июля и их количество ежечасно растет.

На выступлении представителей Marvel глава студии Кевин Файги рассказал о сериале «Локи», главным героем которого станет скандинавский бог лжи в исполнении Тома Хиддлстона.

https://twitter.com/Marvel/status/1152746382014521344

Персонаж полюбился зрителям за хитрость и остроумие, поэтому новость о его сольном шоу вызвала много обсуждений в сети. Однако вид логотипа с разными шрифтами неприятно удивил интернет-пользователей. Многие сравнивали его с неумелой газетной вырезкой.

https://twitter.com/CrazyTom666/status/1153002848839446528

https://twitter.com/CarsForThePSP/status/1152794059364286464

Ого, этот логотип сериала «Локи» — действительно нечто особенное! CarsForThePSP, пользователь

https://twitter.com/gusenitsa_/status/1153237981202976768

(Имеется ввиду отсылка к сериалу «Благие знамения», в котором один из главных героев демон Кроули придумывает различные мелкие пакости)

https://twitter.com/callmeredrobin/status/1152835657657737216

https://twitter.com/HeIIoSidney96/status/1152809559280558080

Многие предлагали свои варианты для логотипа.

https://twitter.com/4iu1Le2djcESgu7/status/1152311239332323328

https://twitter.com/marvellove24/status/1153197336228769792

Хотя довольных было мало, они все-таки нашлись.

https://twitter.com/KolenkoElena/status/1153338678535708672

https://twitter.com/humantrusting/status/1153225343479795712

Ранее стало известно, что сериал «Локи» будет показывать потоковая платформа Disney+. Поскольку персонаж Тома Хиддлстона погиб в фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018), главным героем станет та версия Локи, которая возникла в результате временных путешествий супергероев в блокбастере «Мстители: Финал». Бог обмана будет путешествовать с древним артефактом — тессерактом по разным эпохам и вмешиваться в различные важные исторические события.

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