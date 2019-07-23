Москва, , 14:34 — REGNUM

Министерство культуры на своем официальном портале разместило сообщение о сроках проведения 21-я Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction — она пройдет в залах Гостиного двора на улице Ильинка с 5 по 9 декабря 2019 года.

Традиционно одна зарубежная страна становится почетным гостем одного из крупнейших книжных смотров России: в 2019 наиболее широко будет продукция израильских издательств и соответственно творчество израильских писателей. Поклонники литературы этой ближневосточного государства смогут купить уже известные, а также новые романы Амоса Оза, Меира Шалева, Этгара Керета, побывать на представлении книг Давида Гроссмана, Эшколя Нево и Орли Кастель-Блюма.