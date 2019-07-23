Москва, , 13:54 — REGNUM

28 июля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве состоится концерт-посвящение выдающемуся современному композитору Александре Пахмутовой. Об этом сообщается на информационном портале мэра Москвы.

В программе праздника, приуроченного к 90-летию Александры Николаевны, знаменитые произведения самой Пахмутой на стихи Никлая Добронравова, а также песни Тихона Хренникова, Матвея Блантера, Микаэла Таривердиева и других популярных советских композиторов. Их исполнят солисты театра и «Геликон-оперы».

Александра Пахмутова является автором музыки для более чем 400 песен. Среди самых популярных «Нежность», «Белоруссия», «Поклонимся великим тем годам», «Команда молодости нашей» и многие другие.