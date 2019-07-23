Лос-Анджелес, США, , 13:43 — REGNUM

Журналисты издания IndieWire составили список из 100 важнейших фильмов кинематографа за последние десять лет. Рейтинг был опубликован на сайте издания 22 июля.

Перед тем, как обозначить главные работы десятилетия, в издании отметили, что на кинокультуру сильно повлияло большое количество фильмов о супергероях. При этом, по мнению редакции, смысл многих картин стал глубже — теперь сюжеты заставляют зрителей чаще задумываться о судьбе человечества и становлении личности.

На первое место рейтинга был помещен фильм Барри Дженкинса «Лунный свет» (2016), рассказывающий о тяжелой судьбе афроамериканца. В попытках изменить свою жизнь он сталкивается с трудным моральным выбором. На втором месте — триллер «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глэйзера (2013 год) об инопланетянке, притворяющейся земной женщиной и ловящей мужчин на автостраде.

Третье место присудили мелодраме «Копия верна» режиссера Аббаса Киаростами (2009 год). Молодой британский писатель знакомится с француженкой, которая выдает нового знакомого за своего мужа, а тот решает ей подыграть.

В список также попал популярный фантастический фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) — он занял девятую строчку. При этом супергеройский боевик «Черная пантера» от Marvel (2018 год), часто отмечаемый кинокритиками, оказался на 60 строчке. Восьмой эпизод франшизы «Звездные войны» — «Последние джедаи», занял в рейтинге 74 место.

Ранее фильм о супергероях «Мстители: Финал» братьев Руссо (2019) занял первую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории человечества.

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