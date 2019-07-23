Лос-Анджелес, США, , 12:56 — REGNUM

В США на 93 году ушел из жизни актер Дэвид Хедисон, известный зрителям по фильмам про Джеймса Бонда. Об этом 22 июля сообщил сайт телеканала BBC.

Впервые Хедисон снялся в фильме про Агента 007 в 1973 году, он появился в кадре картины «Живи и дай умереть» вместе с Роджером Муром. Стоит отметить, что Мур и Хедисон были друзьями. Впоследствии актер снялся в фильме «Лицензия на убийство» (1989), в котором роль Бонда в последний раз исполнил Тимоти Далтон.

Дэвид Хедисон также снялся в таких картинах, как «Муха» (1958), «Лицо без маски», «Захват в Северном море» и сериалах «Она написала убийство», Команда «А», «Рыцарь дорог» и «Ти Джей Хукер».

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